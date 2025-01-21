Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 516 подписчиков

Названа наиболее подорожавшая электроника в России

Названа наиболее подорожавшая электроника в России

В топ-3 по темпам роста цен среди гаджетов вошли ноутбуки, смартфоны и настольные ПК. Наиболее подорожавшую электронику назвал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, его слова приводит газета «Известия».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх