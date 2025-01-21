Названа наиболее подорожавшая электроника в России

В топ-3 по темпам роста цен среди гаджетов вошли ноутбуки, смартфоны и настольные ПК. Наиболее подорожавшую электронику назвал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, его слова приводит газета «Известия».
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