Брэндон Ингрэм и Кэмерон Пэйн – в Топ-10 моментов матчей плей-офф НБА 24 апреля

Брэндон Ингрэм и Кэмерон Пэйн – в Топ-10 моментов матчей плей-офф НБА 24 апреля

НБА представила подборку лучших моментов четырех матчей плей-офф, которые состоялись 24 апреля. Топ-10 возглавили Брэндон Ингрэм («Новый Орлеан») и Кэмерон Пэйн («Финикс»).

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