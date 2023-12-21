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  • Сергей О
    Охереть новость ну что установили теперь стоят ?В зоне отдыха мик...

Заммэра Ракова сообщила о расширении перечня работающих по новому стандарту экстренной помощи стационаров в Москве

Заммэра Ракова сообщила о расширении перечня работающих по новому стандарту экстренной помощи стационаров в Москве

Расширен перечень работающих по новому стандарту экстренной помощи стационаров в Москве Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с первых месяцев 2024 года все 20 ведущих многопрофильных стационаров столицы перейдут на новые стандарты экстренной медпомощи.

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