Сервисы "Яндекса" постепенно начинают работать после масштабного сбоя

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Специалисты продолжают делать все возможное, чтобы сервисы "Яндекса" быстрее начали полноценно работать после масштабного сбоя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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