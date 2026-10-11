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Сервисы "Яндекса" постепенно начинают работать после масштабного сбоя

Сервисы "Яндекса" постепенно начинают работать после масштабного сбоя

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Специалисты продолжают делать все возможное, чтобы сервисы "Яндекса" быстрее начали полноценно работать после масштабного сбоя.

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