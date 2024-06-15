Какую тактику партизан войны с Наполеоном переняли советские диверсанты в ВОВ

В середине января 2022 года, в честь 80-летия со дня создания 4-го Управления НКВД–НКГБ СССР, Центр общественных связей ФСБ рассказал, как была организована работа диверсантов во время Великой Отечественной войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии