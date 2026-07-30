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Крымская газета

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Эксперт: введение единого рейтинга автошкол повысит качество подготовки водителей

Эксперт: введение единого рейтинга автошкол повысит качество подготовки водителей

Начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Республике Крым, подполковник полиции Александр Кубик сообщил в эфире«Радио Крым» о внедрении нового механизма контроля качества подготовки водителей.

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