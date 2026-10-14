Тренер «Галатасарая» объяснил, почему заменил Батракова до 60-й минуты игры с «Барселоной»

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук объяснил, почему заменил полузащитника Алексея Батракова в матче Лиги чемпионов с «Барселоной».
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