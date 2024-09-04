Власти не исключили появления ВСМ на Дальнем Востоке

Высокоскоростные железные дороги в перспективе могут появиться на Дальнем Востоке. Соответствующее заявление сделал вице-премьер России Виталий Савельев в ходе выступления на сессии "На Восток! Маршруты нового времени" в рамках Восточного экономического форума-2024.
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