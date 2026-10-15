Антон Вергун/ТАСС Турист из России на мотоцикле разбился в таиландском курортном городе Паттайя. Об этом 15 октября сообщает радиостанция FM 91 Trafficpro со ссылкой на местную дорожную полицию.
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