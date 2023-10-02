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В США людоеда выпустили на свободу «за хорошее поведение» в психбольнице

В США людоеда выпустили на свободу «за хорошее поведение» в психбольнице

Совет по надзору за психиатрической безопасностью штата Коннектикут «в связи с клинической стабильностью» выпустил из психической лечебницы жителя Флориды убившего бездомного, а затем съевшего «его некоторые его органы», – сообщает газета Connecticut Post.

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