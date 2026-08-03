НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Автоэксперт Попов машинаны көзгә ничек әзерләргә кирәклеге турында сөйләде

Җәйге сәфәрләрдән соң автомобильгә көз җитәр алдыннан аерым игътибар бирергә кирәк. Беренче чиратта, радиаторны бөҗәкләрдән һәм башка органик калдыклардан чистартырга, шулай ук һава фильтрларын һәм үткәргечнең торышын тикшерергә кирәк, дип белдерде автоэксперты Дмитрий Попов RT телеканалына.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии