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Лунный денежный календарь на апрель 2024 года

Когда можно брать кредиты, покупать недвижимость, пересчитывать деньги и другие советы по личному бюджету Весна! Хочется чего-нибудь новенького: впечатлений, покупок, подарков… И побольше! И тут-то всем на помощь придет наш лунный денежный календарь.

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