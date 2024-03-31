Лунный денежный календарь на апрель 2024 года

Когда можно брать кредиты, покупать недвижимость, пересчитывать деньги и другие советы по личному бюджету Весна! Хочется чего-нибудь новенького: впечатлений, покупок, подарков… И побольше! И тут-то всем на помощь придет наш лунный денежный календарь.