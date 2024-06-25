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Новости Липецка

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В Липецком регионе прокуратура взыскивает с ООО «СОТКОМ-Юг» 19,89 млн рублей

В Липецком регионе прокуратура взыскивает с ООО «СОТКОМ-Юг» 19,89 млн рублей

Прокуратура Липецкой области, действующая в интересах региона, обратилась в Арбитражный суд с исковым заявлением к компании ООО «Системы оповещения телекоммуникаций и мониторинга Юга», ОКУ «Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области».

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