С января по сентябрь 2024 года производство шин в России выросло на 12 процентов. Об этом со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки «Честный знак») сообщает газета «Ведомости».
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