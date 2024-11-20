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Производство шин в России выросло

Производство шин в России выросло

С января по сентябрь 2024 года производство шин в России выросло на 12 процентов. Об этом со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки «Честный знак») сообщает газета «Ведомости».

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