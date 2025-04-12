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Розовое полнолуние 13 апреля: время любви, баланса и глубинных осознаний

Розовое полнолуние 13 апреля: время любви, баланса и глубинных осознаний

Розовое полнолуние 13 апреля: время любви, баланса и глубинных осознаний Ирина ВальковаВ ночь с 12 на 13 апреля 2025 года небо озарит Розовое полнолуние — одно из самых энергетически насыщенных астрологических событий весны.

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