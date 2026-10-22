Высшая школа экономики предложила абитуриентам необычный путь к бесплатному высшему образованию: вуз готов выделить 100 бюджетных мест тем, кто заключит контракт с Минобороны и пройдёт год службы.
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