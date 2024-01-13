На российском рынке начнут продавать кроссоверы Seres Aito M5 и M7

Входящая в группу "Автодом" автомобильная компания "МБ рус" (бывшее представительство Mercedes-Benz в России) стала дистрибьютором китайской автокомпании Seres Group, получив права на официальный импорт и продажи в РФ гибридных машин Seres Aito M5 и M7.