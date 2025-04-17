Психолог объяснила увлечение Петросяна мистикой

Появились слухи, что Евгений Петросян начал увлекаться оккультными науками. Поговаривают, что он занялся поисками "Пятикнижия тьмы", которое многие считают выдуманным, а также стал "лечить" людей от пагубной привычки курить.
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