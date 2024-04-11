Целая рота наемников прибыла в Запорожскую область из Польши

Татьяна Царева

Вновь над Россией сгустились тучи Начал нам Запад опять грозить Видно, история их не учит Кто же их будет всех хоронить Снова грозятся у наших врат Те, кто забыли в чем сила брат Значит придётся им объяснить Кто же их будет всех хоронить.. ..Тем кто грозятся у наших врат Можем напомнить про Сталинград Били вас раньше и вновь будем бить! Кто же их будет всех хоронить?!..