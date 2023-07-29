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Коньков о Тарасенко в «Оттаве»: «Приличных вариантов не нашлось, по-видимому. Ситуация на рынке в этом году для него не подходила»

31-летний россиянин подписал контракт с канадским клубом на год и 5 миллионов долларов. В нем присутствует запрет на обмен – сделка будет невозможна без одобрения самого игрока.

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