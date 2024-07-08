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Делегация из Каракалпакстана ознакомилась с работой крупных предприятий Мангистау

Делегация из Каракалпакстана ознакомилась с работой крупных предприятий Мангистау

В рамках бизнес-форума «Made in Uzbekistan: Промышленный потенциал Каракалпакстана»   официальная делегация и бизнесмены, прибывшие в Мангистау, посетили крупные предприятия региона, сообщает Центр общественных коммуникаций.

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