Делегация из Каракалпакстана ознакомилась с работой крупных предприятий Мангистау

В рамках бизнес-форума «Made in Uzbekistan: Промышленный потенциал Каракалпакстана» официальная делегация и бизнесмены, прибывшие в Мангистау, посетили крупные предприятия региона, сообщает Центр общественных коммуникаций.
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