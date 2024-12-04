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Карлсон заявил, что посольство США запретило Зеленскому давать ему интервью

Карлсон заявил, что посольство США запретило Зеленскому давать ему интервью

Американский тележурналист и телеведущий Такер Карлсон сообщил, что посольство США в Киеве не позволило ему взять интервью у президента* Украины Владимира Зеленского, хотя интервью другим СМИ, например CNN, не запрещались.

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