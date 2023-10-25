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Дэниел Рэдклифф выпустит документальный фильм о своем дублере из «Гарри Поттера»

Дэниел Рэдклифф выпустит документальный фильм о своем дублере из «Гарри Поттера»

Мужчину парализовало после травмы. «Дэвид Холмс: Мальчик, который выжил» Кадр из документального фильма15 ноября в онлайн-кинотеатре Max выйдет документальный фильм о дублере Дэниела Рэдклиффа на съемках франшизы «Гарри Поттер».

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