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Царьград

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Новые правила в такси с 1 сентября: Будет чемодан за доплату, а собаки в наморднике

Новые правила в такси с 1 сентября: Будет чемодан за доплату, а собаки в наморднике

Рассказываем, что принесут таксистам и пассажирам новые правила перевозок.С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу обновленные правила перевозки пассажиров и багажа в такси, автобусах и городском наземном электротранспорте.

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