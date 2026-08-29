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Квартальнов об 1:2 от «Авангарда»: «Боевая игра получилась. Минус в том, что 5-минутное большинство провели бездарно, оно вообще не работало сегодня»

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов высказался после поражения от «Авангарда» (1:2 Б) на Кубке Блинова.

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