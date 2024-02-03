Как американцы покинули Луну? Новые доказательства аферы века

АК

Александр Кутуев

Слишком большим ударом для Америки стало то, что первый человек в космосе - гражданин СССР! Поэтому готовы были на все, лишь бы доказать свое превосходство. Вот и слепили фальшивку о полете на Луну. Ладно хоть не на Солнце!