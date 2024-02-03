Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 106 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Кутуев
    Слишком большим ударом для Америки стало то, что первый человек в космосе - гражданин СССР! Поэтому готовы были на вс...Как американцы по...
  • ВераВерная
    Валерий, добрый день. Знаете, читая Ваш комментарий, не могла удержаться от улыбки. Наверное, мне надо сходить в баню...4 признака, что в...
  • Дмитрий Гурин
    С такими правителями Армянскому народу св. гору. Арарат не вернуть никогда....МИД РФ: Продолжит...

Как американцы покинули Луну? Новые доказательства аферы века

Как американцы покинули Луну? Новые доказательства аферы века

Сосредоточившись на поиске доказательств того, что американцы никогда не летали и не высаживались на Луне, мы упустили одну деталь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Агеев
😀👍
Ответить
1 час.
АК
Александр Кутуев
Слишком большим ударом для Америки стало то, что первый человек в космосе - гражданин СССР! Поэтому готовы были на все, лишь бы доказать свое превосходство. Вот и слепили фальшивку о полете на Луну. Ладно хоть не на Солнце!
Ответить
5 мин.

Картина дня

наверх