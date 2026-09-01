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Казахстан вводит платный въезд для россиян с 30 ноября

Казахстан вводит платный въезд для россиян с 30 ноября

Казахстан с 30 ноября введёт обязательное электронное разрешение на въезд для иностранцев, пересекающих сухопутную границу на автомобиле через пункты пропуска со странами ЕАЭС.

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