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«Для лыжного костюма значок великоват». Лаура Дальмайер получила баварский орден «За заслуги»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер опубликовала фото с премьер-министром Баварии Маркусом Зодером и рассказала о полученной награде.

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