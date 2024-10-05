Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Роскомнадзор подготовили правила ведения каналов в социальных сетях с аудиторией более 10 тысяч человек: 1.
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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Роскомнадзор подготовили правила ведения каналов в социальных сетях с аудиторией более 10 тысяч человек: 1.
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