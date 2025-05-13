Сейсмологи «нащупали» подземный океан на Марсе: новые данные NASA InSight говорят о существовании огромного резервуара жидкой воды

Красная планета, вечный спутник Земли в наших небесах и фантазиях, снова преподносит сюрпризы. Под её пыльными, рыжеватыми равнинами, которые мы привыкли считать символом засушливости и безжизненности, может скрываться нечто поистине грандиозное — обширный резервуар жидкой воды.