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Регионы России

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В России в августе снизились цены на продукты питания на 0,3%

В России в августе снизились цены на продукты питания на 0,3%

В августе в России произошло снижение цен на продукты питания в среднем на 0,3%. Наибольшее снижение цен зафиксировано на капусту — на 18,8%, а также на картофель — на 17,9%.

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