⚡️За прошедшие годы в экономику Крыма вложено более 2 трлн рублей «Свыше половины из них (1,2 млрд) — частные инвестиции.
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⚡️За прошедшие годы в экономику Крыма вложено более 2 трлн рублей «Свыше половины из них (1,2 млрд) — частные инвестиции.