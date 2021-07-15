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Журналист шантажировал «Реал»: предлагал уничтожить аудиозаписи Переса за 10 млн евро в 2011-м. Клуб отказался (Onda Cero)

Журналист Хосе Антонио Абеллана десять лет назад шантажировал «Реал» публикацией аудиозаписей, где президент мадридцев Флорентино Перес критиковал Икера Касильяса, Криштиану Роналду, Жозе Моуринью, Рауля и других бывших игроков и тренеров клуба.

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