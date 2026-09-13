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Что лучше подходит для ухода за автомобилем: 4 неожиданных средства

Что лучше подходит для ухода за автомобилем: 4 неожиданных средства

Теперь следить за машиной можно без лишнего напряга. фото: Legion MediaРанее мы рассказывали нашим читателям о лучших лайфхаках для мойки, подробнее о них можно узнать тут: 10 лучших лайфхаков для мойки автомобиля подручными средствами.

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