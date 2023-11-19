Маринуем скумбрию как шашлык и просто ждем: закуска готова через 3 часа

Скумбрия считается простой рыбой, которую можно пожарить или запечь. Но если ей дать замариноваться подобно шашлыку, то за 3 часа у нас получится шикарная холодная закуска с луком, которую можно сразу ставить на стол.
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