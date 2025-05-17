«Связаны с Россией». Украинский стоп-лист для участников «Евровидения»

17 мая в швейцарском Базеле пройдёт финал 69-го «Евровидения».Участник от Армении Parg / Источник: ©TASS /ZumaФиналисты уже известны: 26 стран, среди которых победители двух полуфиналов, страны «Большой пятёрки» и сама Швейцария.
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