Русская весна
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Русская весна

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Эксперты назвали главные киберугрозы 2024 года

Эксперты назвали главные киберугрозы 2024 года

В этом году наблюдался устойчивый рост основных типов информационных атак. Число утечек вновь побило прошлогоднее значение, количество атак вирусов-шифровальщиков выросло на 44%, а число группировок, атакующих Россию, увеличилось практически вдвое.

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