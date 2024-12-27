Эксперты назвали главные киберугрозы 2024 года

В этом году наблюдался устойчивый рост основных типов информационных атак. Число утечек вновь побило прошлогоднее значение, количество атак вирусов-шифровальщиков выросло на 44%, а число группировок, атакующих Россию, увеличилось практически вдвое.
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