Военнослужащий из Слюдянки Илья Филиппов погиб в зоне СВО

Гвардии лейтенант Илья Филиппов из Слюдянки трагически погиб в зоне СВО. Ему было 24 года. В администрации города рассказали, что Илья рос спортивным и творческим юношей, увлекался футболом, хоккеем, хореографией и был солистом ансамбля «Глубинка».