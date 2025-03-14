Военнослужащий из Слюдянки Илья Филиппов погиб в зоне СВО

Гвардии лейтенант Илья Филиппов из Слюдянки трагически погиб в зоне СВО. Ему было 24 года. В администрации города рассказали, что Илья рос спортивным и творческим юношей, увлекался футболом, хоккеем, хореографией и был солистом ансамбля «Глубинка».
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