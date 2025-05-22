К 2026 году у каждого россиянина появится личный медицинский профиль

К 2026 году каждый житель России получит собственный цифровой медицинский профиль. По словам председателя Федерального фонда ОМС Ильи Баланина, на реализацию этой инициативы потребуется около 4 триллионов рублей.
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