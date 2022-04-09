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Россия возрождает производство лайнеров советских проектов

Россия возрождает производство лайнеров советских проектов

Отказ западных корпораций Boeing и Airbus продавать России новые и обслуживать уже поставленные лайнеры их производства стал весьма болезненным санкционным ударом.

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