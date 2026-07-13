What ABC's 'TGIF' Really Stood For (And Why It's Probably Not What You're Thinking)

ABC's TGIF line-up helped define the TV landscape of the 1980s and '90s. Here's a question, though: What do those letters actually stand for?ABC's TGIF line-up helped define the TV landscape of the 1980s and '90s.
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