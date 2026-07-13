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What ABC's 'TGIF' Really Stood For (And Why It's Probably Not What You're Thinking)

What ABC's 'TGIF' Really Stood For (And Why It's Probably Not What You're Thinking)

ABC's TGIF line-up helped define the TV landscape of the 1980s and '90s. Here's a question, though: What do those letters actually stand for?ABC's TGIF line-up helped define the TV landscape of the 1980s and '90s.

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