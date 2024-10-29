Выжили через миллионы лет, но погибнут от рыболовных сетей: какие морские животные оказались на грани вымирания 

По последним данным, численность северных гладких китов составляет всего около 372 особи. Основными угрозами для выживания этих величественных морских млекопитающих являются столкновения с судами и запутывание в рыболовных снастях.
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