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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зорин о сборной России U21: «Конечно, растем и прогрессируем. Кто‑то играет, кто‑то старается пробиться в РПЛ»

«Мы ездим примерно одним составом, плюс‑минус, нашим 2004–2005 годом [рождения], поэтому с ребятами уже давно знакомы и давно играем в одной команде.

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