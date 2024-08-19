"Ъ": Турция осталась лидером выездного туризма, Таиланд активно наращивает долю

Число поездок граждан РФ выросло на 10–15%, что при по-прежнему ограниченном предложении привело к росту среднего чека при бронировании туров на 22% год к году, авиабилетов — на 13–26%, отелей — на 15–23%.
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