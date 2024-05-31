За охрану омской «Флоры» мэрия готова заплатить более миллиона рублей. Выставку будут охранять с дубинками и наручниками.
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За охрану омской «Флоры» мэрия готова заплатить более миллиона рублей. Выставку будут охранять с дубинками и наручниками.