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Иван Обляков: «Надеюсь, скоро вернемся и будем в Европе играть со всеми. Но пока об этом рано говорить»

Иван Обляков: «Надеюсь, скоро вернемся и будем в Европе играть со всеми. Но пока об этом рано говорить»

– Для болельщиков интересно посмотреть, как сейчас мы смотримся на уровне других сборных. Интерес к футболу проявляется, потому что это – спорт номер один.

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