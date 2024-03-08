В Томской области полицейские присоединились к акции «8 Марта – в каждый дом» и неординарно поздравили женщин с праздником

В праздничный день на улицах города Колпашево милых женщин встречал праздничный полицейский патруль. Сотрудник полиции со своим четвероногим напарником по кличке Зариной и Юными инспекторами дорожного движения поздравляли прекрасных дам с Международным женским днем.
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