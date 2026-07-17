Использование агрессивной терминологии, упоминание терактов и эмоциональные высказывания главы украинского правительства Владимира Зеленского обусловлены его стремлением обезопасить собственное положение.
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