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«Их корабль пошел ко дну»: Захарова в одной фразе описала провал политики Зеленского

Использование агрессивной терминологии, упоминание терактов и эмоциональные высказывания главы украинского правительства Владимира Зеленского обусловлены его стремлением обезопасить собственное положение.

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