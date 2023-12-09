Муфтий Татарстана: «Молодежь находится в духовном тупике»

В последнее время в обществе все меньше уважают целомудрие, и это создает проблемы для молодежи. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выразил свою озабоченность этой тенденцией на заседании Межрелигиозного совета России под председательством Патриарха Кирилла.