Севастопольцы выбрали счастливую семерку

В текущем году в Севастополе благоустроят семь общественных пространств. Их во время голосования определили севастопольцы, которые активно участвовали в обсуждениях, высказывали свои пожелания о том, что должно быть в новых скверах и зеленых зонах.
В текущем году в Севастополе благоустроят семь общественных пространств. Их во время голосования определили севастопольцы, которые активно участвовали в обсуждениях, высказывали свои пожелания о том, что должно быть в новых скверах и зеленых зонах.
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